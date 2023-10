Liverpool cruiser mot avansement - kjørte over Dønnum og Toulouse

Salah, Szoboszlai, Mac Allister, Diaz, Gakpo, Alisson og Van Dijk.– Vi scoret fine mål, ingen ble skadet, det ble en perfekt kveld, oppsummerer Jürgen Klopp tilEtter ni minutter spill plukket portugiseren en løs ball like ved midtstreken, utfordret fire Toulouse-spillere - og vant - før han satte ballen bak keeper Guillaume Restes.Aron Dønnum sendte en stikker gjennom til Thijs Dallinga - og alene med keeper fikk nederlenderen trillet inn 1–1.

Trent Alexander-Arnold prikket et innlegg perfekt på pannen til Wataru Endo - og japaneren kunne juble for sin første scoring i Liverpool-drakten. Fire minutter senere havnet ballen rett i beina til Darwin Núñez etter klabb og babb i feltet. Uruguayaneren la ballen over på venstrefoten og hamret inn 3–1.

Etter fire mål i den første omgangen ble det roligere etter pausen, iallfall helt til Darwin Nunez sto for sesongens merkeligste målgivende pasning: Uruguayaneren lurte bort midtstopper Rasmus Nicolaisen, rundet keeper og skulle bare trille inn kampens femte mål. headtopics.com

Istedenfor presterte spissen å sette ballen kontant i stolpen. Heldigvis for Nunez luktet Ryan Gravenberch returen og satte 4–1.Egypteren noterte seg med det for sitt 43. mål i europeiske turneringer og passerte rekorden til Thierry Henry som Premier League-spilleren med flest mål i Europa.

Liverpool står med full pott etter tre kamper i Europa Leagues gruppe E - og kan sikre avansement i neste runde borte mot Toulouse 9. november.Union SG slo LASK samtidig torsdag, og ligger på annenplass - foran Toulouse på målforskjell. headtopics.com

