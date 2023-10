Liverpool bekrefter Díaz-kidnapping – etterforsking pågår

LIVERPOOL-SPILLER: Luis Díaz (26) før kampen mellom Toulouse og Liverpool på Anfield torsdag. Han ble en del av laget i januar 2022.Kidnappingen skjedde ifølge colombianske myndigheter i Barrancas i distriktet La Guajira nord i landet lørdag.bekrefter at klubben er klar over en pågående situasjon som involverer familien til Diaz i Colombia. Det skriver klubben i en uttalelse.

– Det er vårt inderlige håp at saken løses trygt og så raskt som mulig. I mellomtiden vil spillerens velferd fortsette å være vår umiddelbare prioritet, står det videre.

