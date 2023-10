LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:

Manchester United - Manchester City, klokka 16.30En av de største kampene i engelsk fotball sparkes i gang søndag ettermiddag, når Manchester United får besøk av byrival Manchester City med Erling Braut Haaland tilbake i scoringsform.. Slik starter lagene:. Manchester United: Onana, Dalot, Maguire, Evans, Lindelöf, Amrabat, McTominay, Eriksen, Fernandes, Rashford, Højlund..

Fotballekspert Jamie Carragher er skuffet, og mener Ten Hag ikke har fått laget i nevneverdig bedre stand etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken for snart to år siden.. - Ingen forventet eller krevde at Ten Hag skulle skape et mesterlag i løpet av de første et-to åra, men det var rimelig å anta at dagens United-lag skulle skille seg fra kontringslagene til Ole Gunnar Solskjær og José Mourinho, skriver Carragher i en spalte i The Telegraph..

Seks måneder etter han forlot Manchester United kan Fred være tilbake i Premier LeagueFrederico Rodrigues Santos, eller Fred, hadde sine skikkelig gode dager på jobb i United-drakta. Bare 14 scoringer og 19 assists på 213 kamper forteller likevel at den sentrale midtbanespilleren var del av Man Uniteds utfordringer med effektivitet foran motstandernes mål. Les mer ⮕

Tror mer på en retur til Manchester United enn til Real MadridRoma manager Jose Mourinho ble koblet til en usannsynlig retur til Real Madrid av spanske medier denne uken, men hvis Sir Jim Ratcliffe fullfører overtakelsen i Manchester United, vil 'Special One' mer sannsynlig være tilbake på Old Trafford enn Santiago Bernabéu. Les mer ⮕

Harry Maguire, Manchester United'un en iyi forvetini durdurmak için doğru adamPaul Merson, Harry Maguire'ın Manchester City'ye karşı oynayacağı maçın farklı olacağını söylüyor. Maguire'ın gösterdiği performans, onu Manchester United için vazgeçilmez kılıyor. Les mer ⮕

Ratcliffe, Manchester United ve Graham Potter: Ten Hag'ın yerine geçebilir mi?Manchester United'ın %25 hissedarı ve kulübün sportif kısmından sorumlu olan Sir Jim Ratcliffe ile birlikte değişiklikler gelecek. Ten Hag'ın Old Trafford'dan ayrılması durumunda Potter, Ratcliffe'ın listesinde yer alıyor. Les mer ⮕

Erik ten Hag innrømmet at Andre Onana ikke har vært god nok i Manchester UnitedManchester United skal allerede ha signert David De Gea på nytt på en kortsiktig avtale på grunn av bekymring for at de vil mangle keepere når Onana går til Africa Cup of Nations. Spanjolen, som var nr. 1 på Old Trafford i 12 år, forlot klubben i sommer ved utløpet av sin kontrakten. Les mer ⮕

Manchester United frister med ukelønn på 2,8 millioner kronerDen siste tiden har det virkelig kokt rundt Ajax-spilleren Matthijs de Ligt. Først var det Barcelona som var favoritt, så var det United. Nå ser det ut til å bli Barcelona. Les mer ⮕