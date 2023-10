Liverpool - Nottingham Forest 2-0 (kampen pågår)SISTE: Diogo Jota sendte først Liverpool i ledelsen da han satte inn en retur fra Darwin Nunez etter en kontring. Etterpå feiret han ved å holde opp en drakt med nummeret og navnet til Diaz. Noen miutter seinere doblet Nunez ledelsen etter fine kombinasjoner. Dominik Szoboszlai sto for assisten.. Følg kampen minutt for minutt under:.

Det skjer etter at foreldrene til Díaz lørdag ble kidnappet i Colombia. Moren er kommet til rette, men faren er fortsatt savnet.. - Den private situasjonen til Luis Diaz er bekymringsfull for oss alle. For å være ærlig har det vært en tøff natt. Jeg har aldri vært med på en så spesiell oppladning før. Det er en opplevelse jeg ikke trengte, sier Klopp.. Liverpool ligger på 4.

Premier League LIVE: Liverpool - Nottingham ForestLuis Díaz (26) er som ventet ikke med når Liverpool tar imot Nottingham Forest i Premier League søndag ettermiddag. Les mer ⮕

Foreldrene til Luis Díaz kidnappet - Liverpool med uttalelsePoliti- og militærstyrker søker etter faren til Luis Díaz (26). Liverpool-spillerens mor er løslatt. Les mer ⮕

Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetColombias president sier at moren til den colombianske fotballspilleren er reddet. Faren er fortsatt savnet. Les mer ⮕

Colombias regjeringsadvokat: Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetHendelsen skal ha skjedd i Barrancas i distriktet La Guajira lørdag. Les mer ⮕

Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetDet pågår søk etter foreldrene til Luis Díaz (26). Les mer ⮕

Luis Diaz ikke med i Liverpools kamptropp etter kidnappingen av foreldreneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕