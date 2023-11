Listhaug: Frp vil ikke inn i en regjering som planlegger for EU-medlemskap

Listhaug sier imidlertid at det er uaktuelt å gå i regjering med Høyre hvis de planlegger for EU-debatt og en eventuell folkeavstemning i neste stortingsperiode.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Listhaug: Blir ikke med i regjering som skal ha Norge inn i EUSylvi Listhaug sier Frp ikke blir med i en borgerlig regjering i 2025, hvis den skal planlegge for EU-medlemskap. Hun forteller Høyre hvorfor Norge ikke skal bli EU-medlem.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Frp: Uakseptabelt at jøder i Norge ikke skal føle seg tryggeEtter at PST skjerpet trusselnivået knyttet til jøder i Norge, forventer Venstre og Frp at regjeringen setter i verk tiltak. Justisministeren sier tiltak er iverksatt.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Listhaug ut mot regjeringen: - Det som må til er at Hamas overgir segFrp-lederen er kritisk til at Norge støttet FN-resolusjonen om våpenhvile på Gazastripen. - Israel har en rett til å forsvare seg, sier Listhaug.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Frp vil ha null kvoteflyktningerFremskrittspartiet (Frp) vil at Norge ikke tar imot kvoteflyktninger så lenge krigen i Ukraina pågår.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕