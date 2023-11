Listhaug: Blir ikke med i regjering som skal ha Norge inn i EU

Hun mener EU-saken er så stor og viktig at det ikke er aktuelt for dem å sitte i en regjering med Høyre, som ønsker å gå i retning av medlemskap i EU. – Dere blir ikke med i en regjering med Høyre, hvis de planlegger for EU-debatt og eventuelt folkeavstemning i neste stortingsperiode, fra 2025 til 2029?Hun tar oss imot på sitt kontor på Stortinget, både for å fortelle hvorfor Norge fortsatt skal si nei til EU – og for å slå fast at Frp er totalt uenige med Høyre om EU-veien videre.– Vi ønsker mest mulig nasjonal råderett og at avgjørelsene i størst mulig grad skal tas i Norge.

– Det er i dag overhodet ikke noe krav i det norske folk om at vi skal ta en EU-debatt og vurdere medlemskap i EU. De fleste er bekymret: Det er krig i Europa og vi ser forferdelige scener fra Gaza og Israel og det er stormaktsrivalisering mellom Kina og USA, sier hun og legger til:

– Vi får komme tilbake til alle slike eventualiteter, hvis det skulle bli aktuelt. Det er ikke noe folkekrav om at Norge skal bli medlem av EU. Til og med blant Høyres egne velgere er et flertall som er mot.

– Når det gjelder beredskap og etterretning mot terror er vi avhengige av internasjonalt samarbeid, ikke bare med EU. Når det gjelder klima er jeg bekymret over at EU kjører så fort. Det har bidratt til opprør blant folk, på grunn av høye strømpriser, sier hun og viser blant annet til at tyskerne har faset ut industri før nye fornybarløsninger er på plass.– De har ført en hodeløs energipolitikk.

