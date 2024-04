Liseberg presenterer kostnadsoverslag for å bygge opp badelandet etter brannen

Liseberg har kommet med et estimat for å bygge opp badelandet Oceana etter dødsbrannen i vinter. Det har vært uklart hvor mye det vil koste å bygge det opp igjen, men onsdag presenterte Liseberg noe de kaller «første kostnadsoverslag».

Skadene er beregnet til litt under halvparten av budsjettet for hele anlegget, som var satt til 1,2 milliarder svenske kroner.

