Lise Klaveness refser Fifa etter VM-prosessen: – Ser ikke ut til å ha vært reell konkurranse

– Nå som fristen for å melde interesse for å arrangere VM har gått ut, står vi igjen med mange spørsmål om prosessen som har ledet oss hit.

MIGRANTARBEIDERE: Fotball-VM i Qatar fikk mye kritikk for behandlingen av migrantarbeidere i arbeidet med fotballstadionene.Fotballpresidenten mener også fremgangsmåten reiser andre spørsmål. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyste tirsdag at den saudiarabiske søknaden må gjennom en grundig evalueringsprosess opp mot et sett gitte kriterier.

SAUDI-VENN: Fifa-president Gianni Infantino (til venstre) er god venn med Mohammed bin Salman (til høyre), kronprinsen av Saudi-Arabia.Formell tildeling av mesterskapet i 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2SPORT: Lise Klaveness fyrer løs mot Fifa etter VM-prosessen: - Ser ikke ut til å ha vært reell konkurranseFotballpresident Lise Klaveness retter krass kritikk mot Fifa og president Gianni Infantino etter at det synes klart hvilke nasjoner som får arrangere VM i 2030 og 2034.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

BLADETNORDLYS: Ærlig talt: Trine Lise Olsen (47)Komikeren kommer med et stikk til regjeringen.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

VGNETT: Luis Rubiales anker Fifa-utestengelsen: – Vil forfølge dette til siste instansDen avgåtte spanske fotballpresidenten Luis Rubiales nekter å gi seg i kampen for å unngå en utestengelse som følge av kysseskandalen i VM.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fifa bekrefter: Saudi-Arabia eneste søker til VM i 2034 – må gjennom evalueringsprosessLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Fifa bekrefter: Saudi-Arabia eneste søker til VM i 2034 – må gjennom evalueringsprosessSaudi-Arabia er eneste søker til fotball-VM i 2034. Det bekrefter Fifa i en pressemelding etter at fristen for å melde interesse gikk ut.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fifa bekrefter: Saudi-Arabia eneste søker til VM i 2034 – må gjennom evalueringsprosessSaudi-Arabia er eneste søker til VM-sluttspillet i fotball for menn i 2034, bekrefter Fifa i en pressemelding etter at fristen for å melde interesse løp ut.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕