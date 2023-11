Lise Klaveness fyrer løs mot Fifa etter VM-prosessen: - Ser ikke ut til å ha vært reell konkurranse

– Nå som fristen for å melde interesse for å arrangere VM har gått ut, står vi igjen med mange spørsmål om prosessen som har ledet oss hit. Det ser ikke ut til å ha vært en reell konkurranse om å arrangere VM i 2030 og 2034, og det virker som Fifa-presidenten har vært svært aktiv i å sørge for at dette ble resultatet, sier fotballpresident Lise Klaveness til NTB.

Hun henviser videre til at tildelingsprosessen i henhold til Fifas egen tidslinje skulle starte 4. oktober og ende med en beslutning på kongressen neste år. – Så ser vi at arrangørnasjonene for alle praktiske, politiske formål er klare samme dag som prosessen skulle starte. Det bekymrer oss at det reelt sett ikke er i den offisielle budgivningsprosessen at tildelingen av mesterskapene skjer – men at viktige beslutninger fattes i helt andre samtaler og i lukkede fora. I fotballen trenger vi det motsatte, og det var også det Infantino lovet å levere da han ble valgt som Fifa-president, tordner Klaveness.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyste tirsdag at den saudiarabiske søknaden må gjennom en grundig evalueringsprosess opp mot et sett gitte kriterier. – Dialogen vil fokusere på prioriterte områder som infrastruktur, tjenester, kommersielle hensyn, bærekraft og menneskerettigheter, het det i en melding Fifa.Formell tildeling av mesterskapet i 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år.

