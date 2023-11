Lise Klaveness Fyrer løs

Vil forfølge sakenFotballpresidenten mener også fremgangsmåten reiser andre spørsmål.. - En annen uheldig konsekvens er at når tildeling i praksis skjer før tildelingsprosessen er gjennomført, så reduseres det politiske presset på arrangørnasjoner til å levere og konkurrere på tildelingskriteriene, herunder krav til å etterleve grunnleggende menneskerettigheter, sier Klaveness til NTB..

