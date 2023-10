Linni Meister byttet ut typen og klinte til på Halloween-fest

Jesper Horsinek Tips meg MICHAELS / OSLO (Nettavisen): Torsdag kveld var det duket for den årlige halloween-festen til Alexandra Joner (33).

Joner forteller videre at hun er dekket med maling fra topp til tå, og at kostymet er inspirert av hendelser det siste året. Tidligere i år gikk hun gjennom et samlivsbrudd, ny leilighet, og er for tiden aktuell i «Skal vi danse».

– Jeg er en klitoris. Hvis dere ikke skjønner hva en klitoris er så må man Google det, sier Guttormsen. Nora Haukland tok også inspirasjon fra filmverden og var kledd ut som karakteren Kira fra Disney-filmen «Atlantis». Hun hadde forberedt seg i god tid før halloween-festen, men forteller at hun likevel fikk panikk noen timer før hun møtte opp. headtopics.com

– Vi ville være noe som er gøy og gjøre noe vi ikke hadde sett før, sier Bratberg mens Lie Pickl slenger inn: Men venninnene skulle fort angre på at de valgte å lage egne kostymer, og de legger ikke skjul på at det harde arbeidet ikke var helt verdt det.

Til Alexandra Joners fest torsdag kveld var han i fullt kostyme og i karakter som Høyre-politiker Erna Solberg. Marna Haugen kom utkledd som artisten Andreas «TIX» Haukland. Hun forteller at hun hadde håpet at han ville være med som hennes «date» torsdag kveld.– Jeg spurte om han ville kjøre med meg, men jeg fikk ikke noe svar, legger hun spøkefullt til. headtopics.com

