Linnea Løtvedt: Får kritikk:

- BeklagerOverfor Dagbladet beklager Williams situasjonen. Det gjør hun via sin manager Wilde Siem.. - Jeg beklager for at jeg blir rasende over folk som ikke bryr seg om det som skjer med palestinere nå. Den videoen ble laget i hetens øyeblikk, og jeg kunne ordlagt meg annerledes, men poenget står.. Williams poengterer at hun likevel ønsker å holde influensere ansvarlige hva gjelder store kampsaker.. - Det er privilegert å ikke ta et standpunkt.

