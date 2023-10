Lillehammer Kvinner Elite tar et oppgjør mot fordommene

REAGERER: Spillerne på Lillehammers kvinnelag mener folk har et stereotypisk inntrykk av hva slags jenter de er. Fra venstre: Fanny Riise (18), Andrea Zeylon Grinnbo (18) og Tiril Hodt Eiken (18). Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2– Mange har sett herrehockey og de taklingene og språket som brukes der. Vi blir sett på som helt like, sier Fanny Riise.– Hockeyspillere skal jo være så tøffe og brutale, og på isen er vi jo det. Da kriger vi på.

Videoen fremstiller dem som feminine og stereotypiske jenter – for det er slik de ønsker å bli oppfattet.– Vi har spilt på lag med gutter, og blitt regnet som «en av gutta». Da blir man også sett på som macho. Men vi har også en mykere side. Vi liker å dra på spa, å shoppe og å sminke oss. Vi er helt vanlige jenter, selv om vi spiller hockey, sier Riise.

De mener folk har laget en stereotypi av hvordan hockeyjenter er – basert på oppførselen til mannlige hockeyspillere.Derfor ønsker hun å rette oppmerksomheten mot jentehockey. – De fleste idretter er mannsdominerte. Det er viktig å vise at jenter også spiller, og at vi også kan være gode, sier hun.Til helgen møter Lillehammer-jentene Storhamar i Hockey Classic på hjemmebane – forhåpentligvis foran fullsatt sal. headtopics.com

Laget har stor tro på de kan vinne kampen, og viser til resultatene de har oppnådd så langt i sesongen. – Vi har egentlig hatt en drømmesesongstart. Vi har spilt bra hver kamp og har kriget oss til seks seiere på seks kamper, forteller Tiril Hodt Eiken stolt.

Laget leder Bambusa-ligaen, med tre poeng over Furuset på andreplass. Lørdagens motstander, Storhamar, ligger på tredjeplass – hele 11 poeng bak Lillehammer.Jentene er likevel ekstra spente før akkurat denne kampen, for aldri før har de spilt foran så mange tilskuere. headtopics.com

