Levende bok om kronprins Haakon

Men det språklige til side, hvilket bilde er det vi egentlig får tegnet av vår fremtidige konge i denne boken?Det er blitt en levende skrevet bok, der forfatter Østli stadig skifter mellom fascinasjon og undring.

Mestringsfølelsen fant han først og fremst i idretten, og den dag i dag er surfing og ski noe av det kronprinsen er aller mest glad i. Mest slipper han opp når det gjelder barna, også her er det bare ros å finne. Det er verdt å merke seg at kronprinsen konsekvent snakker om seg selv som trebarnsfar. Marius Borg Høiby er inkludert i familien hele veien. Det er ellers hyggelige, men harmløse, detaljer vi får innblikk i. Ferieminner og familielivets mange gleder og utfordringer.

Haakon er vitebegjærlig og mer enn gjennomsnittet opptatt av tall og fakta, og ifølge de som jobber for ham er alle offisielle besøk tettpakket. Her skal ingen tid gå til spille. I likhet med enkelte av sine familiemedlemmer, kan Haakon være filosofisk orientert. Men (heldigvis) på et relativt nøkternt nivå. Her handler det mer om å finne indre balanse enn om å gro englevinger.

