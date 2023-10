Legger opp: Lucas Braathen om opp- og nedturer, konflikten med Skiforbundet – og den overraskende fremtidsdrømmen

Fredag varslet skistjernen at han legger opp. I dette intervjuet forteller Lucas Braathen om konflikten med Norges Skiforbund, hva som gir han glede og den overraskende fremtidsdrømmen.– Jeg er ferdig. For første gang på en årrekke føler jeg meg fri, sa han.

A-magasinet har fulgt skistjernen i ukene før pressekonferansen. I dette eksklusive intervjuet forteller han om opp- og nedturer, konflikten med Skiforbundet, hvorfor han liker å gå i skjørt – og den overraskende fremtidsdrømmen.kjekt etter den overraskende fjerdeplassen i slalåmrennet i Kitzbühel i januar 2020. Han hadde fått spørsmål fra en reporter i målområdet om hvem han er.

En hel vegg i gangen er dekket av sko. Mange av dem er sponset, men noen har han kjøpt selv. Som de han kaller depresjonsskoene: Et par Prada-joggesko med tykk såle.Interiøret er hardt, med svarte skinnstoler og betongvegg. En knusktørr plante henger med hodet ved DJ-bordet i stuen. headtopics.com

Og der! I et hjørne har Lucas Braathen stappet inn premier og brukte skidrakter. Han vil ikke at det skal være det første folk møter når de går inn i stuen. Mobilen lyser fra kjøkkenbenken. Kanskje er det kjæresten. Hun er fra Roma, men bor i Paris. De møttes på et utested i København.ADHD i parforhold: «Han kjeder seg fort og ombestemmer seg kontinuerlig, noe som gjør forutsigbarhet og planlegging vanskelig. Også i sexlivet.»

Les mer:

Aftenposten »

Legger opp: Lucas Braathen om opp- og nedturer, konflikten med Skiforbundet – og den overraskende fremtidsdrømmenLes det eksklusive intervjuet med alpinisten. Les mer ⮕

Lucas Braathen med sjokkmelding: Legger opp som alpinistLucas Braathen (23) leverte en lang tirade mot Skiforbundet og snakket om sin egen barndom. Til slutt opplyste han at han er ferdig som alpinist. Les mer ⮕

Lucas Braathen sier han legger opp: – Jeg er ferdigBare to dager før årets første verdenscuprenn i alpint sier Lucas Braathen (23) at han legger opp som skiløper. Bakgrunnen er det han kaller «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund. Les mer ⮕

Lucas Braathen legger opp som alpinist:Bare to dager før årets første verdenscuprenn i alpint sier Lucas Braathen (23) at han legger opp som skiløper. Bakgrunnen er det han kaller «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund. Les mer ⮕

Lucas Braathen (23) legger opp som alpinist:Bare to dager før årets første verdenscuprenn i alpint sier Lucas Braathen (23) at han legger opp. Bakgrunnen er det han kaller «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund. Les mer ⮕

Lucas Braathen med sjokkbeskjed: Legger oppSjokkbeskjeden kommer like etter at han hamret løs mot skiforbundet. Les mer ⮕