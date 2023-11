Ledestjernen om gaming: – Det er hat på et helt annet nivå

Hun har nemlig kastet lys over et økende problem i gamingmiljøet, en innsats som nå også har gjort henne til en av årets ledestjerner i D2. Mens 90 prosent av gutter i alderen ni til 18 år spiller dataspill, er andelen jenter som gamer gått ned med 17 prosent siden 2020, meldte Medietilsynet på tampen av fjoråret. En av årsakene er at kvinner som gamer på nettet mot andre, er mer utsatt for verbal og visuell seksuell trakassering enn menn.

Sommeren 2020, nylig rekruttert til sognerapperen Kjartan Lauritzen og impresarioen Fabio Enzos e-sportlag 777, fortalte Klonteig til VG at selv om hun er flink til å ignorere og le av noe av hetsen, nøler hun ikke med å si tydelig fra når noen går etter henne utenfor spillet. Hun forteller at den harde tonen var åpenbar helt fra begynnelsen.

– Har man det vanskelig fra før og tyr til gaming, er det to veier det kan gå. Enten finner man noe der som gir en glede, eller så havner man i et dypt hull. Å snakke om mental helse er heldigvis blitt mer normalisert, og er til stede på en måte det aldri har vært før. Det er en evolusjon som må skje der. Folk kommer aldri til å slutte å slenge dritt, men man kan jobbe med å få folk til å takle det bedre.

Til 2023-kåringen har en uavhengig jury plukket ut et utvalg ledestjerner blant lesernes nominerte kandidater, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dageneSiste nytt fra Dagbladet: Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Hvor mye er det greit å drikke når det er barn til stede?Her er faresignalene du bør være oppmerksom på.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

BTNO: Hvor mye er det greit å drikke når det er barn til stede?Her er faresignalene du bør være oppmerksom på.

Kilde: btno | Les mer ⮕

SMPNO: Tåler ikke et slikt politisk mage­plaskDet er så nær en politisk umulighet som det går an å komme

Kilde: smpno | Les mer ⮕