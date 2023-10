Lederen for Advokatforeningen innrømmer promillekjøring

– Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88. Jeg hadde med andre ord gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld, skriver han.

Wessel-Aas forteller at han hadde vært på et seminar på Røros dagen før, og at politiets rutinekontroll foregikk i Østerdalen.– Jeg kan ikke si dette på noen annen måte enn at det er noe jeg angrer bittert på, skriver han.

Advokaten skriver at han i politiavhør har erkjent straffskyld for kjøring i påvirket tilstand, og at han har samtykket til at saken kan avgjøres som tilståelsesdom. Han samtykket også til frivillig beslag av førerkortet. headtopics.com

– Min feilvurdering må jeg selvsagt stå i og ta fullt ansvar for fra første stund, før eller siden også offentlig. Derfor disse linjene, skriver han.Wessel-Aas opplyser videre at hans forsvarer har fortalt ham at han kan vente seg en betinget fengselsstraff på 18 dager, bot og tap av førrerretten i 18-20 måneder. Advokaten vil ikke kommentere saken ytterligere.

Jon Wessel-Aas har særlig jobbet med ytringsfrihetssaker og medierett. Siden 2020 har han vært leder av Den norske advokatforening.

