Lederen for Advokatforeningen innrømmer promillekjøring

– Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88. Jeg hadde med andre ord gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld, skriver han.

Wessel-Aas forteller at han hadde vært på et seminar på Røros dagen før, og at politiets rutinekontroll foregikk i Østerdalen.Advokaten skriver at han i politiavhør har erkjent straffskyld for kjøring i påvirket tilstand, og at han har samtykket til at saken kan avgjøres som tilståelsesdom. Han samtykket også til frivillig beslag av førerkortet.

– Min feilvurdering må jeg selvsagt stå i og ta fullt ansvar for fra første stund, før eller siden også offentlig. Derfor disse linjene, skriver han. Wessel-Aas opplyser videre at hans forsvarer har fortalt ham at han kan vente seg en betinget fengselsstraff på 18 dager, bot og tap av førrerretten i 18-20 måneder. Advokaten vil ikke kommentere saken ytterligere. headtopics.com

