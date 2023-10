Kopier lenkeDette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Og det er sammenheng mellom sykepleiermangel og kvalitet på utøvd sykepleie. Fatale feil kan bli begått dersom presset på gjenværende sykepleiere blir stort. Mangelen i Norge er samtidig økende og kan i 2035 øke tilKronikkforfatterne (f.v.): Professor Margareth Kristof­fersen, førsteamanuensis Linda Horne Mæland og universitetslektor Anne Marte Løvik forsker på sykepleie ved UiS.

Samtidig sørger lederne for at det er mulig å prate høyt om og si ifra ved usikkerhet. Det er mye sykepleiere i sykehjem må kunne, og som tar tid å lære. Det er umulig å vite alt. Videre vektlegger lederne å inspirere sykepleiere gjennom ros og anerkjennelse. Hver enkelt sykepleier skal føle seg verdsatt. Det kan bidra til selvtillit og få fram det beste i dem. Lederne er opptatt av at sykepleiere har gode relasjoner og viser at de setter pris på hverandre. Dette skaper glede i kollegafellesskapet, og lederne bidro ved å åpne for å le sammen. headtopics.com

for om sykepleiere beholdes. De er likevel hensiktsmessige og kan forstås som et uttrykk for hvordan lederne gjør det attraktivt å jobbe i sykehjem. Likevel er de ikke tilstrekkelige for å gi et fullstendig svar på hvordan beholde sykepleiere. Status er at det er mangel på sykepleiere.

Ledelse som sykepleiere karakteriserer som lite vellykket, handler ofte om ledere som ikke tar ledelsen. En styrket bevissthet om grep som tas, kan gjøre det enklere for ledere å snakke om dem.

