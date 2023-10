Leder måtte vike for ungt blod

Hvert år får ledere over hele verden muligheten til å gi fra seg sjefsstolen for en dag, og overlate ansvaret til en tenåringsjente.

Initiativet Girls Takeover skjer i anledning FNs jentedag og har som hensikt å rette søkelys mot FNs bærekraftsmål om likestilling og jenters rettigheter. Fredag 27. oktober gav partner i konsulentskapet Bearingpoint, Jon Brannsten, fra seg sjefsstolen til 15 år gamle Amalie Gresseth fra Trondheim.

I løpet av dagen fikk Gresseth blant annet delta i flere kundemøter og holde presentasjoner i selskapet. 15-åringen ønsker å jobbe for å øke mangfoldet og få flere kvinnelige ledere i teknologi- og konsulentbransjen: headtopics.com

– Jeg har lenge hatt et engasjement for likestilling og mener at alle skal få like muligheter uansett hvem de er. Det utrolig spennende å ta over som leder i Bearingpoint, lære mer om hvordan de jobber med likestilling og også kunne gi mine innspill til hvorfor det er viktig med likestilte samfunn og arbeidsplasser, sa Gresseth, som fredag fungerte som leder for 150 ansatte i konsulentselskapet.

Det internasjonale inititativet Girls Takeover ble startet av Plan, og gjennomføres hvert år i anledning FNs jentedag 11. oktober. Hensikten er å rette søkelys mot FNs bærekraftsmål om likestilling og jenters rettigheter.

Jon Brannsten, Partner i Bearingpoint, syntes det var gøy at Gresseth hadde lyst til å lede selskapet for en dag, og var nysgjerrig på hennes tanker om oppgaven:

