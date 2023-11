Leah Isadora Behn: Kledde seg ut som prinsesse

Filmen er kjent under den norske tittelen «Prinsesse på prøve», og karakteren er – i likhet med Behn selv – arving til tronen. ORIGINALEN: Anne Hathaway spilte tronarvingen Mia Thermopolis i Disney-filmen «The Princess Diaries» fra 2001. Her med Julie Andrews, som spilte dronning Clarisse. Foto: Faksimile / Walt Disney

18-åringen er nemlig nummer seks i rekken til den norske tronen, etter sin onkel kronprins Haakon (50), kusine prinsesse Ingrid Alexandra (19), fetter prins Sverre Magnus (17), mor prinsesse Märtha Louise (52) og storesøster Maud Angelica Behn (20).Da var hun ikledd diadem for første gang i offisiell sammenheng, signert V MUSE jewelry. Til halloween-kostymet så det imidlertid ut til at tiaraen var av et mindre eksklusivt slag.

