Lave energipriser bør ikke være hovedmålet for energipolitikken

En av anbefalingene er at lave energipriser ikke bør settes som hovedmål for energipolitikken. Energikommisjonen. – Hvis målet med energipolitikken er permanent lave kraftpriser, er det veldig vanskelig å få til energisparing, sier Skancke i Klimautvalget. Han mener målet om billig strøm legger stort press på utbygging, som igjen truer naturverdier og biologisk mangfold. – Vi tenker at vi kan forsyne oss ubegrenset fra naturen, men sånn er det ikke.

Vi har nådd grensen for hva vi kan forsyne oss av. Spesielt er han bekymret for næringslivet dersom man lemper på målet om å holde strømmen billig. – Det er usikkert hva utvalget mener med lave strømpriser. Det er hodeløs politikk hvis man legger til grunn at vi ikke skal ha konkurransedyktige priser på strøm til industri. Lave energipriser ikke settes som hovedmål for energipolitikken. Energiprisene må reflektere samfunnets kostnader ved å skaffe til veie ny kraft. Det innføres sterkere virkemidler for energieffektivisering. Samtidig økes produksjonen av fornybar energi for å ha tilgang på tilstrekkelig energi til å erstatte fossil energi. Løsninger som reduserer bruken av knappe ressurser som kraft, areal, mineraler og metaller prioriteres. Nedbygging av naturlige arealer begrenses vesentlig og at det legges tydeligere og mer bindende nasjonale rammer for bruken av arealer. Tomasgard mener industriaktører vil forvitre dersom strøm ikke er en konkurransefordel

