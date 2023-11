Lastebil skled inn i bolighus i Bærum

UNDERSØKER: Brannvesenet undersøker om lastebilen har forårsaket strukturelle skader på huset. Foto: Magnus Nøkland/TV 2 – Det var rett og slett et kjempesmell. Hørtes ut som noe eksploderte. Jeg ble jo forskrekket, sier Fredriksen til TV 2.

Videre forteller nabo Åse at det blir svært glatt i nabolaget her hver vinter, men at beboerne alltid er godt forberedt og får strødd skikkelig.Brannvesenet undersøker forflytningen av en bærebjelke i huset. Det ventes på tungberger for å få fjernet lastebilen.

