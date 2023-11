Lastebil har sklidd inn i bolighus i Bærum – store materielle skader

– Vi går nå svært nøye gjennom skadesakene for å «avsløre» sommerdekk-bilistene, og at vi allerede har funnet såpass mange er dårlig nytt, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i en e-post til TV 2.

Totalt har det kommet inn 830 skademeldinger til Gjensidige på to dager, hvor de ser en særlig økning i kollisjonsskader. – USA oppfattes som en sentral støttespiller for Israel. Trusselen mot amerikanske mål oppfattes derfor også som noe skjerpet, sier Lilleby.

Han poengterer at PST ikke er kjent med at det planlegges terrorhandlinger i eller mot Norge som følge av konflikten i Midtøsten.– Brann i strømledning som har spredt seg til bygg. Mye røyk på stedet, skriver politiet på X.Flere kollektivselskaper krever 270 kroner i fakturagebyr om man blir tatt uten billett og ikke gjør opp på stedet. Det er imot loven, ifølge Forbrukerrådet.

Vy og Ruter tar allerede 270 kroner i fakturagebyr når de deler ut bøter for å reise uten gyldig billett. Kolumbus i Rogaland varsler at de følger etter ved nyttår. Fartøyene har fått navnene KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen. Sistnevnte skal være ferdig neste år og erstatter nordflåten, som er over 40 år gamle.

– Vi har gjennom hele sesongen vært svært opptatt av sikkerhet, men etter helgens hendelse gjør vi flere tiltak for å skjerpe sikkerheten ytterligere. Vi ønsker ikke å kommentere konkret hva disse er.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Spesialenheten vil undersøke Øst politidistrikt i Mina og Mille-sakenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nordmann pågrepet etter å ha forsøkt å ta seg inn i UkrainaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Snøkaos på E6 og E16: – Saktegående slalåmkjøringTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Netanyahu kommenterer gisselvideo: – Grusom psykologisk propagandaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas med gisselvideo - klar melding til NetanyahuTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Tre menn tiltalt for stort bh-tyveri i SverigeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕