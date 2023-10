Lars Olden Larsen var vitne til at Bas Dost falt om på banen

Dost, som hadde scoret det første målet i kampen, falt om og ble liggende. Spillere fra begge lag sto rundt med foldede hender mens han fikk medisinsk behandling.

Etter noen vonde minutter kom beskjeden om at Dost var ved bevissthet. Han ble fraktet ut på båre og løftet hånden til publikum. Begge lags supportere ropte hans navn. – Det går bra med meg. Hjelpen jeg fikk på banen var helt fantastisk. Nå er jeg på sykehuset og føler meg bra. Takk for all støtte, sier Dost i en– Fotball blir plutselig veldig lite viktig når liv står på spill. Det eneste som er viktig nå er at han overlevde, sier en preget Larsen til TV 2.– Det er noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve i min tid som fotballspiller eller livet generelt.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘– Jeg er glad for at han er frisk. Han er et fantastisk menneske jeg har vært heldig å bli kjent med. Det er veldig trist at sånne ting kan skje, men det viktigste er at ting er stabilt nå, sier Larsen.Dosts far var til stede på stadion og ble holdt informert av van Schaik. headtopics.com

– Han fikk gitt beskjed til resten av familien. Heldigvis er det nå positive meldinger som kan formidles. Bas er ved bevissthet, og det ser bedre ut. Det var fem minutter igjen av tilleggstiden da den skremmende hendelsen inntraff. Nijmegen-spillerne sa at de ikke ønsket å spille videre, og de fikk støtte av hjemmelaget. Dermed ble kampen ikke gjenopptatt.– Det var veldig stille i garderoben, men neven Bas rakte i været sa mye, sa van Schaik.

