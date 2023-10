Lars lever med blodkreft: – Jeg taper penger på å være syk

– Jeg planla ikke å få kreft og bli syk, sier Lars Askerød til Dagsavisen, og løfter opp en av de seks uker gamle valpene av rasen Clumber spaniel.

Han har kronisk lymfatisk leukemi (KLL), en blodkreftsykdom som har sitt opphav i lymfocyttene, som er en undergruppe av de hvite blodcellene i beinmargen. Det er den vanligste typen blodkreft, og hvert år får 300–350 personer diagnosen i Norge.– Hadde vi ikke hatt hunder, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Det er de og samboeren Hans som holder meg oppe, sier han.Om to uker forlater fem av valpene valpekassa, og skal ut på egne poter i nye hjem.

– Dagens sykepengeordning er i ferd med å skyve meg ut av arbeidslivet og over i økonomisk og personlig uføre, sier Lars. – Nå må jeg over på AAP, som betyr at jeg mister over 30 prosent av inntekten min. Ikke fordi jeg vil, ikke fordi det er lurt, men fordi det er slik reglene er. Regler kan heldigvis endres, og det er på høy tid at vi endrer sykepengeordningen her til lands, sier han ettertrykkelig.– Jeg gikk på immunterapi og cellegift i et halvt år. Før jeg startet var 80 prosent av beinmargen kreft. Nå er den nede i 0,2 prosent. headtopics.com

– Man hører jo på legen sin, men samtidig så har kroppen sitt å si også. Og denne gang hørte jeg mer på den enn på legen, sier Lars.– Jeg jobber med autister, og elever med psykiske utforinger. Trusler og truende atferd er en del av hverdagen, sier han.

– Jeg skjønte etter hvert at det ikke bare var covid som slo meg ut. Så da fikk jeg tatt noen utvidede blodprøver. Da viste det seg at jeg har KLL. Da jeg fikk diagnosen fikk jeg høre at forventet levetid var to måneder uten behandling, siden min type KLL er hissig. Og siden kreften var av den aggressive typen, kom jeg raskt under behandling, sier han. headtopics.com

