Lars Bohinen henvist til tribunen etter kraftig PMS utbrudd

29.10.2023 15:26:00 / Kilde: Sporten_com

De av oss som har levd med noen som har kraftig PMS vet at det aldri er deres feil, alltid noen andre. Slik er det også med Aalesund trener Lars Bohinen som ble sammen med treneren for Nest Sotra ble sent på tribunen etter tumulter.