– langrennskvinnene avbryter høydesamlingen

Avisen skriver videre at det er ventet opp mot 44 millimeter nedbør fra torsdag til fredag. Landslaget reiser derfor til Zürich senere i dag. – Vi skal kjøre over flere fjellpass, og disse vil fort bli stengt nå. Vi har med oss mange passasjerer, mye bagasje og tilhenger. Derfor tar vi ingen sjanser, fortsetter Kveen.

Lenger sør i Italia har store nedbørsmengder allerede skapt kaos, og CNN skriver at deler av Milano er utilgjengelig som følge av all nedbøren. Der skal det fortsette å regne store mengder onsdag og torsdag.

Johannes Høsflot Klæbo er også på høydeopphold i Livigno. Trønderen blir i motsetning til de norske langrennskvinnene værende i Italia.

