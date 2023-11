Langer ut mot United-stjerne: – Vi får ham ikke ut av klubben

I Sky Sports' studio satt den tidligere storscoreren Andy Cole og fikk spørsmål om United-spissen Anthony Martial. Cole poengterer at Martial har vært i klubben i ni år og levert 89 mål i alle konkurranser i løpet av den tiden.

– Når du spiller spiss for Manchester United vet du at det ikke er nok mål. Kan han ta Manchester United dit klubben skal være? Det tror jeg blir vanskelig, sier Cole.– Er vi for strenge?Han får støtte av Gary Neville, som mener franskmannen ikke bør starte for Manchester United igjen.

– Noen ganger går jeg fra sendinger, som den på søndag, og tenker «er vi for strenge?», men når du hører den statistikken fra Andy, at en spiss som har vært i klubben i ni år, scoret 89 mål og kostet 60-70 millioner pund, og vi får ham fortsatt ikke ut av klubben. Da synes jeg ikke vi er for strenge nok, sier Neville.Den tidligere United-backen legger skylden på de som har jobbet med rekruttering de siste årene.

— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 1, 2023 – Bør ikke være i UnitedUnited-legenden mener 27-åringen bør være ferdig i klubben. – Til syvende og sist er de mennesker, og det er ingen som vil gå ut på banen og spille dårlig, ingen vil være skadet. Likevel er det sånn at det ikke er snakk om at han fortsatt bør være i Manchester United og lede an i noen kamper, selv ikke i Carabao Cup.

