Landslagssjef Ståle Solbakken: - Ikke vanskelig for meg å holde med Israel i fotball

SKUFFENDE: Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner at motgangen går inn på ham. Foto: Fredrik VarfjellDet er 23 år siden det norske landslaget sist var i et mesterskap. Landslagstrener Ståle Solbakken lovet med 99 prosent sikkerhetMen selv med to av verdens beste spillere på laget, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, har det ikke gått veien.– Jeg har det vondt– Vi er alle ekstremt skuffet. Jeg har det vondt innvendig.

– Ut fra et sportslig sted, så er det ikke vanskelig for meg å holde med Israel, for da får vi en ekstra sjanse hvis de går forbi Romania, sier Solbakken, og fortsetter: – Men med det politiske bakteppet, så er det en kompleks situasjon i forbindelse med det som har skjedd i Midtøsten i mange år, hvor Israel har tatt seg til rette på en måte som jeg ikke alltid har vært enig i.

For at Norge skal få sjansen til å spille playoff om en EM-plass i Nation League, er Norge avhengige av at Israel går direkte til EM sammen med Sveits. De ligger nå på tredjeplass i sin gruppe, men har færre kamper spilt enn de andre.For Israels del, har de fått flere kamper utsatt, og disse spilles i forlengelsen av neste landslagspause. headtopics.com

– For dette er noe som historiske sett har vært veldig vondt for veldig mange mennesker. Generasjon på generasjon, og det ser ut til å fortsette. Og jeg tror ingen kan stå bak det som skjer nå, verken fra den ene eller andre siden.– Jeg har alltid sagt at fotball og politikk, det henger sammen, det vil det alltid gjøre. Og så har jeg blitt kritisert for at jeg har gått inn i en materie som har vært vanskelig.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

Solbakken om krass Ødegaard-kritikk: – Folk mister detLONDON (VG) Martin Ødegaard (24) hadde en sterk start på sesongen og Arsenal-kapteinen har blitt rost i skyene i lang tid. Men den siste uken har tonen endret seg. Les mer ⮕

LIVE: Arsenal - Sheffield UnitedMartin Ødegaard (24) har høstet kritikk fra flere hold. Nå svarer Ståle Solbakken før lørdagens oppgjør mot Sheffield United. Les mer ⮕

Spontan demonstrasjon: «Jøder sier våpenhvile nå»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Hamas-anklage - Skrekkscenario for IsraelDet israelske forsvaret hevder at Hamas bruker al-Shifa-sykehuset på Gaza som hovedkvarter. Det avvises blankt av den palestinske organisasjonen. Les mer ⮕

Krigen mellom Israel og Hamas: - Starten på noe størreIsrael har trappet opp angrepene på Gazastripen natt til lørdag. WHO har mistet kontakten med sine medarbeidere på Gazastripen. Les mer ⮕