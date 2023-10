Landslagsprofil hinket av banen

Midtveis i første omgang mot Drammen måtte Kolstad-profil Gøran Johannessen hinke av banen. På benken fikk han behandling av sitt høyre kne.Neste uke skal de norske håndballgutta møte Danmark 2. november og Nederland 4. november i TV 2 Play-sendte Gjensidige Cup.

Ifølge RMC ble busset steinet da den ankom Stade Vélodrome i Marseille, og minst to vindusruter i bussen ble angivelig knust.Lyon-bussen fikk politieskorte inn i selve stadionanlegget, og det rapporteres at politiet gjør undersøkelser på stedet.Kampen mellom AZ Alkmaar og Nijmegen i nederlandsk æresdivisjon ble avbrutt etter at gjestenes spiss Bas Dost falt om og ble liggende tilsynelatende livløs.

– Bas var borte en stund, men de gjenopplivet ham. Medisinerne fra begge lag gjorde en veldig god jobb, og de fortjener komplimenter for hvor raskt de grep inn, sa Nijmegens daglige leder Wilco van Schaik ifølge NOS.– Han fikk gitt beskjed til resten av familien. Heldigvis er det nå positive meldinger som kan formidles. Bas er ved bevissthet, og det ser bedre ut. headtopics.com

Med tre nye poeng styrer Odd mot en trygg plass midt på tabellen, mens HamKam fortsatt har mye å spille for i ukene som kommer. Odd skapte flere store sjanser før hvilen, men måtte vente til rett etter sidebytte på å øke ledelsen. Mikael Ingebrigtsen driblet seg ned til dødlinja og slo perfekt inn til Filip Jørgensen, som kunne heade inn 2-0.

Stabæk så også ut til å få en drømmestart på kampen da Kjetil Haug sendte ballen rett til Oskar Spiten-Nysæter, som enkelt kunne prikke gjestene i ledelsen etter 17 minutter. Dessverre for 16-åringen grep VAR inn og annullerte målet for hands. headtopics.com

Fifa gjorde Tonalis bettingkarantene verdensomspennendeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Stjernesyklist tilbake til storlag etter Tour de France-disk for dopingLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Ragnhild Mowinckel i tårer – diskvalifisert i SöldenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Varsler gransking: – Det er helt utroligLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Publikumsrekord i norsk kvinnehockeyLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Ny smell for ChelseaLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕