Landslagsløperen døde i påkjørsel - saken henlagt

Statsadvokaten har henlagt saken mot vogntogsjåføren (56) som kjørte på den slovenske landslagsløperen Hana Mazi Jamnik (19) i Strand i Rogaland.. Det melder Stavanger Aftenblad fredag morgen.. Ulykken som kostet Jamnik livet, skjedde i Botsheitunnelen i Strand 11. august i fjor. Den 19-årige sloveneren ble påkjørt mens hun gikk på rulleski. Føreren mente ulykken skyldtes lysforholdene i tunnelen og erkjente ikke straffskyld..

I februar innstilte politiet på å tiltale den 55-årige yrkessjåføren for uaktsomt brudd på veitrafikkloven, men statsadvokaten i Rogaland sendte saken tilbake for å få flere svar.. Nå er det konkludert med at saken henlegges.. - De pårørende håpet å få svar på hva som skjedde da datteren deres ble drept i tunnelen. En rettssak ville kunne gitt slike svar.

Les mer:

dagbladet »

Henlegger straffesak etter dødsulykke: – De pårørende håpet på svarStatsadvokaten i Rogaland har henlagt saken mot vogntogsjåføren (56) som kjørte på den slovenske landslagsløperen Hana Mazi Jamnik (19) i Botsheitunnelen. Les mer ⮕

Landslagsløperen døde i påkjørsel – saken henlagtLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

- Orderud-saken: Søkte etter våpenSiste nytt fra Dagbladet: Politiet bekrefter at de har lett etter drapsvåpen fra trippeldrapet på Orderud gård i 1999. Det er i en innsjø i Sarpsborg kommune at politiet har s... Les mer ⮕

Politiet tror på løsning på Lørenskog-sakenPolitiet mener tiden jobber for dem i Anne-Elisabeth Hagen-saken. Det gjelder særlig i jakten på hvem som står bak løsepengekravet og sporene fra gjerningspersonene i huset. Les mer ⮕

Politiet tror de klarer å løse Lørenskog-saken:(Åpen for alle) Les mer ⮕

Politiet etterforsker Ingebrigtsen-sakenDet er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektør Terese Braut Våge. Les mer ⮕