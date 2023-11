Landbruket: 7400 søknader om erstatning for skadde og ødelagte avlinger

Tallet kan øke noe når papirsøknader og søknader som har fått dispensasjon fra fristen er registrert. Til sammenligning sendte norske bønder inn til sammen 1052 søknader om kompensasjon for produksjonssvikt i fjor, mens det i tørkeåret 2018 ble sendt inn 14.419 søknader om erstatning. Da ble det utbetalt i underkant av 1,8 milliarder kroner. Årets søknadsmengde overgår prognosene fra september. Da ble det anslått at jordbruket ville sende 6600 søknader om tilskudd – til en samlet verdi av 560 millioner kroner.

Byen Chinshwehaw i delstaten Shan beskrives som strategisk viktig. Kamper mellom regjeringsstyrkene og de etniske væpnede gruppene har pågått siden slutten av forrige uke. Samtidig hevder Ta'ang nasjonale frigjøringshær, Arakan-hæren og Myanmars nasjonale demokratiske allianses hær å ha tatt kontroll over flere militærposter og viktige veier mellom Myanmar og Kina.

To biler har frontkollidert i Holmestrand kommune torsdag morgen. Det er totalt fem personer involvert, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Redningshelikopter er på stedet, opplyser de klokka 08.08. Da brannmannskapene ankom satt det én i hver bil som ikke kom seg ut av bilen, hovedsakelig fordi dørene ikke kunne ikke kunne åpnes på grunn av skadene på karosseriet, ifølge Vestfold interkommunale brannvesen.

– Det er såpeglatt på stedet og veien er helt stengt. Det er store materielle skader. Begge kjøretøyene trenger berging, sier brannmesterenEtter mandagens trafikkaos er det ventet nye trafikale utfordringer med et nytt, kraftig snøfall på Østlandet torsdag.

