– lagkameratene kom med Díaz-markering

Liverpool hadde få problemer mot Nottingham Forest og sendte Steve Cooper og co. med 0–3 i sekken tilbake til Robin Hood-byen.Etter 1–0-scoringen og sitt 50. ligamål feiret Diogo Jota med å holde opp drakten til Díaz.

Colombianerens foreldre ble natt til søndag kidnappet i Díaz’ hjemland, ifølge colombianske myndigheter. til de som kommer med tips som vil føre til at Díaz’ far reddes. Dusøren lyder på 200 millioner pesos – omtrent 540.000 kroner.– Det var en ganske tøff natt. Jeg har aldri opplevd det før. Det er en ny erfaring jeg aldri trengte, sa Jürgen Klopp til

