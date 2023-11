Ladbar hybrid: Fra 22 prosent markedsandel til snart null

For bare to år siden – altså i 2021, var så mye som 22 prosent av alle nye biler som ble registrert i Norge, såkalte ladbare hybrider. I september ble det bare registrert 617 nye, ladbare hybrider i Norge. Nedgangen var på hele 63,1 prosent i forhold til samme måned i fjor, som heller ikke var noe super måned for «den doble drivlinjen». Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).. Disse bilene er nemlig vesentlig tyngre enn tilsvarende bensin/dieselbiler, og har derfor gjennom mange år blitt «subsidiert» av myndighetene for å stimulere salget.

I tillegg har myndighetene innført et krav om at den elektriske rekkevidden må være minst 100 kilometer, for at bilene skal få fullt vektfradrag. Det er det de færreste ladbare hybridene som klarer, og dermed blir vektfradraget som regel enda lavere.

Totalt er det registrert rundt 214.000 ladbare hybrider i Norge. En stor andel av disse ble opprinnelig leaset – takket være lavere avgifter og høy momsandel av listeprisen.

