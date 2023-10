Løslatt fange forteller om tortur bak Israels murer

Slovakia kommer ikke lenger til å gi våpen til Ukraina, sa landets nye statsministeri går. Kunngjøringen kom dagen etter at Fico ble utnevnt som statsminister av president Zuzana Caputova.7. oktober utførte Hamas et angrep mot Israel der 1400 mennesker ble drept, de fleste sivile.

Israel har også arrestert over 5000 personer. De fleste av disse beskyldes for å være tilknyttet Hamas. Vi møter ham på en kafé i utkanten av Ramallah. Han ønsker ikke etternavnet sitt på trykk, av hensyn til egen sikkerhet.

– De ønsker å gi et sjokk til alle palestinere både i Gaza og på Vestbredden. Og samtidig sende en tydelig beskjed til Hamas. Fellesnevneren er den kollektive avstraffelsen, men i Gaza bruker de bombing, her er det arrestasjoner, sier Tareq.Før 7. oktober var det rundt 5200 palestinske fanger i Israelske fengsler. Siden har Israel arrestert 1400 personer på Vestbredden og 4000 personer fra Gaza som befant seg i Israel for å jobbe. headtopics.com

Ifølge israelske myndigheter tok Hamas 222 gisler 7. oktober. Mange av disse er kvinner og barn. Et ukjent antall er militære. I 2011 løslot Israel over 1000 fanger i bytte mot én israelsk korporal. Samtidig sanker Israel nye forhandlingskort. De fleste som arresteres er mistenkt for å ha en tilknytning til Hamas.

Amnesty fant at Israel bruker voldelig risting, påføring av hette, høy musikk, frarøvelse av søvn, drapstrusler og flere andre torturmetoder mot palestinere. Tareq var 16 år første gang han ble arrestert. Han er vokst opp i en politisk familie på venstresida: Både faren og flere av onklene og brødrene har sittet inne før ham. headtopics.com

Les mer:

Klassekampen »

Ekspert om Israels Gaza-raid: Kan ha testet HamasNatt til torsdag gjennomførte Israel sitt hittil største raid på Gazastripen, ifølge den israelske hæren. Les mer ⮕

Israels angrep på Gaza: - Døden omringer, beleirer og kveler ossDrømmene til sjubarnsmor, aleneforsørger og skribent Nama Hassan (43) og barna hennes er knust. - Nå jages vi av døden, sier hun. Les mer ⮕

- Israels militær: Bakkestyrker gjennomførte relativ stor operasjon på GazaSiste nytt fra Dagbladet: Operasjonen skal ha bestått av flere målrettede angrep mot Hamas, melder den israelske militærradioen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.... Les mer ⮕

Sendte stridsvogner inn på GazastripenIsraels forsvar sier at bakkestyrker natt til torsdag gjennomførte et målrettet angrep inne på Gaza. Les mer ⮕

Frykt og raseriFrykt og raseri i Israel og på Vestbredden etter Hamas sitt angrep sør i Israel, og etter Israels mange bombeangrep på Gaza Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenFolk går i ruinene av bygninger som er rammet av israelske bombeangrep i al-Zahra utenfor Gaza by forrige fredag. Det er nå ingen trygge steder igjen, sier FN. Foto: Ali Mahmoud / AP / NTB Les mer ⮕