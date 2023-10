Lørenskog-saken: - Status quo

29.10.2023 11:34:00 / Kilde: dagbladet

I fjor var det business as usual. Nå er det status quo. Nylig møttes statsadvokaten og politiet for å snakke om Lørenskog-saken. Der fikk de tommel opp til fortsatt å sikte Tom Hagen for drap, 1823 dager etter at kona hans forsvant.