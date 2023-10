Lørdag er den første og siste dagen du kan se dette fenomenet på himmelen i år

Les mer:

StvAftenblad »

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Lørdag kan du se årets eneste måneformørkelse i NorgeEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕

Måneformørkelse på lørdag – eneste i Norge i årLørdag kan du kanskje se årets eneste måneformørkelse i Norge, men det kommer an på været der du bor. Les mer ⮕

– står i fare for å rykke ned fra Nations LeagueULLEVAAL (VG) (Norge – Frankrike 1–2) Frankrike ble et nummer for store for Norge. Nå må Norge kjempe mot nedrykk fra Nations League. Les mer ⮕

Måneformørkelse Se opp natt til lørdagEn delvis måneformørkelse vil være synlig i hele landet lørdag kveld, om været tillater det. Les mer ⮕