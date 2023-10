Kyle Richards ve Mauricio Umansky'nin dans partneriyle yakınlaşması tartışma yarattı

Kyle Richards og Mauricio Umansky er godt kjent fra realityserien «The Real Housewives of Beverly Hills». Nyheten om at de

Siden har Umansky blitt med i «Dancing with the Stars», USAs svar på «Skal vi danse. At han har fått et godt vennskap med proffdanser Emma Slater (34), har han ikke lagt skjul på – hverken på TV eller i sosiale medier.

Like etterpå valgte Richards å slette et tidligere bilde på Instagram, av nettopp ektemannen og dansepartneren, hvor hun heiet på de to.Da Richards onsdag besøkte talkshow-vert Andy Cohen (55) innrømmet hun at hun «ble paff» over bildene, og at hun slettet bildet fordi hun var «opprørt».Kommenterer bildene headtopics.com

Ifølge Umansky hadde de to kjøpt sushi etter en dansetrening da de omtalte bildene ble tatt. Han forteller at de var i full gang med å diskutere det de kaller en «veldig intens» og «følelsesladet» uke.

Richards og Umansky har vært gift i 27 år og har barna Alexia (27), Sophia (23) og Portia (15) sammen.

