Kvinnelandslaget hevet seg og greide 0-0 etter tre franske stolpetreff

Norge kom ikke til mange muligheter, men Maren Mjelde var veldig nær på et hjørnespark kvarteret før slutt. Hennes nikk gikk via keepers hansker i bakken og utenfor. – Vi holder nullen mot et av de beste lagene i verden, og vi gjør det med full innsats. Vi har en vei å gå på noen ting, men det er fantastisk å se dem krige på den måten. De legger igjen alt de har, sa landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.– Ingrid har stått fram som en leder siden jeg kom inn, og hun var en av flere gode i dag. Unge Mathilde spilte med stor rutine, og Mimmi var i sprint nesten hele tiden, sa han.

Scoringer av Viktoria Pinther og Eileen Campbell ga Østerrike 2-1-seier i øsregnet i Portugal tidligere tirsdag. Det betyr at Norge med hjemmeseier over Portugal i neste runde (1. desember) vil unngå sisteplassen som gir nedrykk, og at seier i Østerrike noen dager senere trolig vil bety at Norge klatrer til 2.-plassen og slipper å spille nedrykkskvalifisering i februar.

Norge greide ikke å skape store sjanser i den første omgangen, men hadde flere lovende kontringer. Et par ganger ble de norske stoppet av tvilsomme offsideavgjørelser. Desto viktigere var redningen hennes i det 25. minutt, da Sandie Baltimore skrudde ballen mot lengste kryss.

– Vi er veldig godt fornøyd med omgangen. VI hadde god kontroll, og var nær å komme inn bak dem noen ganger. Vi må fortsette slik, sa Smerud-assistent Ingvild Stensland til TV 2 i pausen.

