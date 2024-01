Kvinne siktet for drap og Biden-Xi telefonmøte

En kvinne i 40-årene ble lørdag siktet for drap på en mann i 30-årene. Hun erkjenner ikke straffskyld etter den nye siktelsen, sier kvinnens advokat Jens-Henrik Lien. – Hun tar sterk avstand fra de beskyldningene som ligger til grunn for siktelsen og er sjokkert over de funn som er gjort på hennes eiendom. Hun har et sterkt ønske om å hjelpe politiet i å oppklare saken, sier han.

Washington og Beijing jobber med å arrangere et nytt telefonmøte mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping, opplyser Det hvite hus. De to partene jobber for å få i gang en ny runde med høynivådiplomati, heter det i uttalelsen fra det amerikanske presidentkontoret.Meldingen om møtet kommer etter at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Kinas utenriksminister Wang Yi lørdag hadde møter i Bangkok. Der ble de enige om å holde kommunikasjonskanalene åpne og ha ryddige konkurranseforhold mellom landene, ifølge den amerikanske side





