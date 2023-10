Kvinne påkjørt av trikken i Oslo sentrum

Nødetatene er i Dronning Eufemias gate i Oslo sentrum etter melding om at en kvinne er påkjørt av trikken, melder politiet på X/Twitter. Hun fremstår lettere skadet, ifølge politiet.

Sportsutstyrskjeden XXL tapte 189 millioner kroner i tredje kvartal. Selskapet peker på fallende etterspørsel som en av årsakene. I tillegg til at legemiddelet brukes på sykehus til narkose og til smertelindring, så brukes det av flere til å ruse seg.

I fjor ble det gjort 169 beslag av ketamin, noe som var en økning på nesten 50 prosent fra året før. – Nå på lørdag ligger ikke de tre himmellegemene helt på linje, så månen «bommer» litt på jordskyggen. Siden bare en bit av månen kommer inn i skyggen, kaller vi det enkelt og greit en delvis måneformørkelse, sier Ovaldsen. headtopics.com

– Hamas er en terrororganisasjon. Derfor ser jeg ikke at de har en rolle i et internasjonalt møte, sa Michel etter pressekonferansen torsdag, ifølge danskeTorsdag ble det kjent at det går mot en felles enighet om et kompromiss, hvor EU muligens vil be om en «humanitære pauser» på Gazastripen.

Resultatet stiger med 200 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, og er omtrent 150 millioner bedre enn analytikerne hadde ventet.– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje, sier konsernsjef Anders Opedal. headtopics.com

