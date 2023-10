Kvinne og barn begravd som «vampyrer»

SIKRET I JORDEN: Denne unge kvinnen ble gravlagt med en jernbøyle rundt skyldrene og fotlenke. Trolig for å hindre at hun skulle stå opp fra de døde. Foto: . Nicolas Copernicus University Institute of Archaeology/Handout via REUTERSPå en umerket gravplass utenfor den lille polske byen Plen, fant de 400 år gamle levninger av en ung kvinne og et seks år gammelt barn.– Den unge kvinnen var begravet med jernbeslag rundt skuldrene og lenke rundt beinet.

UNG KVINNE: De fine tennene tyder på at denne kvinnen døde ung. Foto: . Nicolas Copernicus University Institute of Archaeology/Handout via REUTERS FOTLENKE: Både kvinnen og barnet ble funnet med fotlenke i graven. Trolig for å hindre at de kunne reise seg fra de døde. Foto: REUTERS/Lukasz Glowala

Antropolog Ursula Okularczyk jobber med levningene til kvinnen som ble gravlagt en gang på 1600-tallet. Foto: REUTERS/Lukasz Glowala Gravplassen ble brukt i hundrevis av år, men ble glemt en gang i det 18 århundret. Den er ikke markert på noen kart, og har ingen gravstøtter. headtopics.com

