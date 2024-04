Kvinne ønsker å sende asken sin ut i verdensrommet

Hvis det var noe engelske Elizabeth Garcia og ektemannen elsket å bruke fritida si på, så var det reise rundt i verden, oppleve spennende steder og treffe nye mennesker.. Etter å ha blitt diagnostisert med en hjertesykdom som legene anslo at ga henne omtrent to år igjen å leve, tok Elizabeth initiativet til å arrangere sin egen begravelse. Og hun hadde et siste og helt spesielt reisemål for øyet..

- Hennes siste ønske var at asken hennes skulle sendes ut i verdensrommet, forteller søstera Jean Garcia til nyhetsbyrået Jam Press.. - Veldig spesieltGarcia var ikke den som satte seg mål hun ikke hadde planer om å gjennomføre. Etter hvert kom hun i kontakt med det Sheffield-baserte firmaet Aura Flights, som tilbyr begravelser i rommet.. Som selskap på sin aller siste reise, ønsket Garcia seg å få med asken etter sin kjære avdøde katt, Chloe

