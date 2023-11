Kvinne med norsk statsborgerskap siktet for medvirkning til terrorhandling

07.11.2023 17:08:00 Nettavisen 1 min.

En kvinne med norsk statsborgerskap er siktet for medvirkning til grov terrorhandling. Kvinnene er fra tidligere siktet for å ha deltatt i en terrororganisasjon i forbindelse med sitt opphold i Syria i 2014. Grunnen for siktelsen er fra noe innhold i meldinger kvinnen skrev angående et angrep i Oslo. Hun trodde selv at hun skrev meldinger med en person tilknyttet ISIL, men vedkommende var i realiteten agent for Etterretningstjenesten. Kvinnen er internasjonalt etterlyst.