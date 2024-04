Kvinne funnet drept ved apotek i Arendal sentrum

Tirsdag formiddag fikk politiet melding om en skadet kvinne ved Boots apotek i Arendal sentrum. Store deler av sentrum ble sperret av og politiet etterlyste vitner. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Kvinnen var ansatt på apoteket. Nå mener politiet at hun ble drept. Ingen personer er foreløpig mistenkt eller siktet i saken. – Gjerningspersonen er fortsatt ukjent for politiet.

Basert på foreløpig informasjon kan det ikke utelukkes at avdøde er et tilfeldig offer. Politiet jobber med full styrke for å avklare dette. Vi har ingen konkrete holdepunkter å gå etter, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i en pressemelding. Vet ikke motivUnder en pressekonferanse onsdag sier politiet at de er tidlig i etterforskningen. De vet ikke hvilket motiv gjerningspersonen har hat

