Kvinne funnet død i leilighet. – Ble varslet da hun ikke møtte til avtale.

Torsdag klokken 15.30 rykket politiet ut til en privat adresse i Ladegården i Bergen. På stedet ble det funnet en død person.

– Bakgrunnen for utrykningen var en bekymringsmelding, skriver politiet i en pressemelding som ble sendt ut rundt klokken 16.30. Klokken 22 opplyser de at de ble varslet av ansatt i Bergen kommune etter at avdøde ikke hadde møtt til en avtale.«På bakgrunn av omstendigheter på stedet iverksatte politiet etterforskning av mistenkelig dødsfall. Politiets kriminalteknikere startet sitt arbeid torsdag ettermiddag i og rundt huset der avdøde ble funnet.

Krimteknikere undersøker torsdag kveld åstedet for det mistenkelige dødsfallet. Blant annet ble et bossrom undersøkt. Kvinnen er ikke formelt identifisert, men politiet mener det er samme person som er registrert som beboer i leiligheten. Politiet har vært i kontakt med avdødes pårørende torsdag kveld. headtopics.com

Politiet har startet innledende vitneavhør av naboer til leiligheten der avdøde ble funnet. Torsdag kveld har ingen status som mistenkt i saken og ingen er pågrepet.«Politiet vil fortsette det tekniske arbeid på stedet og foreta vitneavhør av naboer og avdødes omgangskrets for å forsøke å kartlegge et hendelsesforløp.

Klokken 19 opplyste politiet at de vil gjennomføre en rundspørring i nabolaget. En kiosk i nærheten forteller at politiet også har undersøkt opptak fra deres kameraer. En beboer i bygget forteller BT at han lenge har ønsket å flytte derfra, og at han nå vil prøve på nytt. Han har ellers ingen opplysninger om hva som kan ha skjedd.I 17.30-tiden jobbet krimteknikere på stedet. De hentet utstyr i bilen utenfor og kledde seg i hvite dresser før de gikk inn i bygget med hund. Hund og hundefører kom ut igjen rundt halvannen time senere.Politiet lette også gjennom bossdunkene i et bossrom i nærheten. headtopics.com

