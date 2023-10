Kvinne funnet død i Bergen – ingen pågrepet

Torsdag like etter klokken 15 rykket politiet ut til en leilighet i Bergenhus bydel. Bakgrunnen for utrykningen var en bekymringsmelding fra en beboer på stedet.– Kvinnen er ikke formelt identifisert, men politiet mener det er samme person som er registrert som beboer i leiligheten, skriver politiet i en pressemelding.Hele torsdag ettermiddag og kveld har politiet vært på adressen og gjort undersøkelser. De har også tatt en rundspørring i nabolaget.

– Politiet vil fortsette det tekniske arbeid på stedet og foreta vitneavhør av naboer og avdødes omgangskrets for å forsøke å kartlegge et hendelsesforløp. Politiet undersøker også mulige elektroniske spor og eventuell videoovervåkning rundt stedet, heter det i pressemeldingen.

Les mer:

vgnett »

Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i BergenOnsdag ettermiddag ble det funnet en død person på en privat adresse i Bergen. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. Les mer ⮕

Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i BergenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i BergenPolitiet i Bergen etterforsker et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet død i sitt hjem i Bergen sentrum torsdag ettermiddag. Les mer ⮕

Oppretter straffesak mot Gjert IngebrigtsenPolitiet oppretter straffesak mot Gjert Ingebrigtsen, skriver politiet i en pressemelding. Les mer ⮕

To menn er siktet etter at kvinne ble funnet død i leilighet i SarpsborgTo menn er siktet for å ha hensatt en kvinne i 20-årene i hjelpeløs tilstand, eller å ha unnlatt å gi henne nødvendig helsehjelp. Les mer ⮕

To menn siktet etter at kvinne ble funnet død i leilighet i Sarpsborg, melder NRKTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕