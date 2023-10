Kvinne fraktet til sykehus etter å ha kjørt inn i fjellvegg

(Avisen Agder): Ulykken skjedde på Nedre Haugland i Austerdalen i Kvinesdal. Meldingen gikk ut på at en bil hadde kjørt i fjellveggen. Ulykken ble meldt klokken 09.14.

– En person i bilen. Ikke meldt om alvorlige personskader pr. nå, het det i meldingen fra politiet. I en oppdatering senere mandag, opplyses det at en kvinne er bragt i ambulanse til Kristiansand, uten at politiet kan si noe mer detaljert om skadeomfanget.

