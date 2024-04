Kvinne ber utenfor abortklinikk i Ohio

Carla (67) går frem og tilbake utenfor Planned Parenthoods abortklinikk i Cincinnati i Ohio, og snakker lavt for seg selv. Vi kan ikke høre hva hun sier, men ser leppene bevege seg. Det viser seg at hun ber. – Jeg prøver å konvertere kvinner og helsearbeidere gjennom bønn. Jeg ber for å få slutt på abort, forklarer Carla til VG. Hun er katolsk, og en del av en lokal kirke i byen. I tre år har hun vandret utenfor abortklinikkene i Cincinnati og bedt til Gud.

– Så lenge en kvinne kan drepe sitt eget barn, finnes det ikke fred, sier Carla. Spørsmålet som splitterSkal kvinner i USA ha rett til selvbestemt abort? Det er et av de mest splittende spørsmålene i USA i dag. Når Joe Biden møter Donald Trump til presidentduell i november, blir dette en av de store valgkampsakene. Siden USAs høyesterett fjernet den føderale retten til selvbestemt abort sommeren 2022, har det pågått politiske og juridiske kamper over hele lande

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Politiet: Meldt om at mann fulgte etter og slo kvinne(Åpen for alle lesere)

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »

«Kompani Lauritzen»: Tapte etter å ha trosset frykten:Vår Staude (57) reiser hjem fra Bømoen leir som en forandret kvinne.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Oslo Kvinne funnet dødEn mann er pågrepet i saken.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Kvinne funnet død i Oslo: – Fremstår som et mulig drapEn mann ble pågrepet på stedet.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Kvinne funnet død i Oslo – mann siktet for drapMannen knytter seg til handlingen.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Mann siktet og pågrepet for drap på en kvinne i Oslo i nattEn mann er pågrepet og siktet i forbindelse med at en kvinne er funnet død i en leilighet på Grünerløkka i Oslo.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »